Без пальмового масла, но с другими замечаниями. "Росконтроль" проверил лёгкие сыры

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей "Росконтроль" проверил лёгкие сыры на полках российских магазинов. В исследовании приняли участие товары брендов "Сваля", "Ровеньки", "Тысяча озёр", "Брест-Литовск", "Аланталь" и Fine life. Результаты опубликованы на сайте организации.

Стоит сразу отметить, что лёгкими называются сыры с невысоким содержанием жира. Такое определение придумано маркетологами. А с технической точки зрения существует термин "пониженная энергетическая ценность", которая говорит о снижении калорийности продукта не менее чем на 30% по отношению к аналогичному товару. В традиционных сырах этот показатель равен обычно 45–50%.

У большинства участников теста "Росконтроля" в маркировке массовая доля жира заявлена на уровне 35%, а в продуктах брендов "Тысяча озёр" и Fine life — 30%. При этом у всех образцов были выявлены небольшие расхождения с фактическим показателем, но самая большая разница зафиксирована у товара Fine life — на самом деле в нём чуть больше 35% жира.

Исследователи также не обнаружили ни в одном из сыров пальмового масла, однако во всех из них соотношение кальция и фосфора ниже характерного для натуральных молочных продуктов, а значит, в продукте могут присутствовать добавленные фосфаты. Кроме того, в продуктах Fine life и "Ровеньки" есть нитрат калия, не указанный в маркировке, но его содержание отвечает нормам безопасности. Также выяснилось, что в сырах "Ровеньки", "Тысяча озёр" и "Сваля" довольно высокое содержание дрожжей, а в последнем — ещё и плесени.

У исследователей появились замечания и ко вкусу сыров, а больше всего претензий было к продукции "Ровеньки" и "Тысяча озёр". Все товары также подвела структура — слабоэластичная и ломкая.

Однако в список товаров с замечаниями специалисты "Росконтроля" внесли только бренд Fine life из-за недостоверной маркировки. А лидирующую позицию рейтинга среди лучших товаров занял сыр "Брест-Литовский".