Борскому стрелку проведут посмертную психиатрическую экспертизу

Борскому стрелку, застрелившему трёх человек под Нижним Новгородом, проведут посмертную психиатрическую экспертизу для установления причин и мотивов его поступка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на анонимный источник.

— Для установления его психического состояния, в том числе в момент совершения преступления, а также причин и мотивов ему будет назначена комплексная посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, — сообщил источник.

Напомним, трагедия произошла в городе Боре накануне вечером. 18-летний Даниил Монахов сначала выстрелил в свою бабушку, у которой гостил, затем вышел на улицу и открыл огонь по прохожим, убив трёх человек. После этого стрелок скрылся в лесу с двумя ружьями. Утром его тело обнаружили в 500–600 метрах от места трагедии. Всего в результате инцидента погибли четверо, включая самого Монахова, и пострадали трое, в том числе бабушка стрелка, которая пока остаётся в реанимации.