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Доктор Мясников рассказал, как можно вылечить заболевшего коронавирусом котика

При этом он отметил, что подобных наблюдений пока не было.

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Передача коронавируса от питомцев к человеку пока научно не доказана, а вот обратный процесс очень даже вероятен, причём у братьев меньших заболевание протекает с той же симптоматикой. Возможно ли как-то помочь своему любимцу, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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Разработчики препарата заверили, что пока эпидемия не угрожает ни домашним, ни сельскохозяйственным животным страны.

Меня часто спрашивают, стоит ли давать профилактические лекарства домашним животным? Ответ: "нет" — это для людей, хотя про домашних животных просто нет наблюдений, теоретически — возможно,пишет Мясников.

По словам доктора, наши домашние животные при коронавирусе также чихают, хандрят, у них пропадает аппетит, они отказываются от еды. И при этом количество вирусной нагрузки у организмов совершенно разное. Мясников также призывает не верить слухам и не избавляться от любимцев из боязни заболеть от них коронавирусом.

Ранее Лайф сообщал, что служебных собак хотят привлечь к борьбе с коронавирусом в России.

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