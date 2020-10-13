Доктор Мясников рассказал, как можно вылечить заболевшего коронавирусом котика

Передача коронавируса от питомцев к человеку пока научно не доказана, а вот обратный процесс очень даже вероятен, причём у братьев меньших заболевание протекает с той же симптоматикой. Возможно ли как-то помочь своему любимцу, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

— Меня часто спрашивают, стоит ли давать профилактические лекарства домашним животным? Ответ: "нет" — это для людей, хотя про домашних животных просто нет наблюдений, теоретически — возможно, — пишет Мясников.

По словам доктора, наши домашние животные при коронавирусе также чихают, хандрят, у них пропадает аппетит, они отказываются от еды. И при этом количество вирусной нагрузки у организмов совершенно разное. Мясников также призывает не верить слухам и не избавляться от любимцев из боязни заболеть от них коронавирусом.