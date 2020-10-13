В США приостановили испытания вакцины от коронавируса из-за странной болезни у добровольца

Американская компания Johnson & Johnson приостановила финальный этап испытаний вакцины от коронавируса после того, как у одного из добровольцев была обнаружена "необъяснимая болезнь". Об этом сообщает пресс-служба организации.
Шарий объяснил, как Киев может нажиться на закупках "не российской" вакцины от коронавирусаПо его словам, прогрессивная схема может принести организаторам миллиарды долларов.
— Мы временно приостановили дальнейшее дозирование во всех наших клинических испытаниях из-за необъяснимой болезни у участника исследования, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент само заболевание и состояние пациента изучают специалисты из комитета по безопасности субъектов исследования, а также медики компании. Дополнительная информация о его здоровье будет опубликована позже.
Ранее Лайф сообщал, что вакцина от коронавируса, разработанная российским научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор" будет безопасна для пожилых людей.
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