Американка скончалась после увеличения попы у пластического хирурга, который принимает пациентов на парковке

Жертвой красоты за тысячу долларов стала 35-летняя Латора Кинг. Сразу после процедуры она не жаловалась на самочувствие, однако несколько дней спустя отправила своему "врачу" фотографию собственных ягодиц, которые "гротескно деформировались". Вскоре после этого женщина была госпитализирована и скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии, которую вызвал силикон.

Нейросеть показала, как выглядели бы Пугачёва и Ротару без пластики, и этих бабушек не узнать Пластический хирург рассказал, как, по его мнению, артистки приобрели столь молодую внешность.

Как рассказала журналистам сестра погибшей, она и сама ранее проходила аналогичную процедуру и всё завершилось благополучно. По её словам, задержанная ныне Бернли была одним из двух "специалистов", кто готов был помочь в столь деликатном вопросе подобным способом. Второй из них ранее уже был осуждён на 60 лет за смерть клиента. Сама же подпольный пластический хирург свою причастность к случившемуся отрицает и говорит, что продала погибшей сумочку, а не инъекцию.