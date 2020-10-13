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Американка скончалась после увеличения попы у пластического хирурга, который принимает пациентов на парковке

Её сестра заявила, что сама ранее проходила аналогичную процедуру у этого же "специалиста".

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В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, полицейские ведут расследование в отношении 55-летней Памелы Бернли, которая провела смертельную "десятиминутную" операцию по увеличению ягодиц пациентке прямо на парковке ресторана. Об этом сообщает Daily Star.

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С этим дефектом люди сталкиваются на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.

Вскрытие показало, что причиной смерти стала инъекция силикона, — говорится в сообщении.

Жертвой красоты за тысячу долларов стала 35-летняя Латора Кинг. Сразу после процедуры она не жаловалась на самочувствие, однако несколько дней спустя отправила своему "врачу" фотографию собственных ягодиц, которые "гротескно деформировались". Вскоре после этого женщина была госпитализирована и скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии, которую вызвал силикон.

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Пластический хирург рассказал, как, по его мнению, артистки приобрели столь молодую внешность.

Как рассказала журналистам сестра погибшей, она и сама ранее проходила аналогичную процедуру и всё завершилось благополучно. По её словам, задержанная ныне Бернли была одним из двух "специалистов", кто готов был помочь в столь деликатном вопросе подобным способом. Второй из них ранее уже был осуждён на 60 лет за смерть клиента. Сама же подпольный пластический хирург свою причастность к случившемуся отрицает и говорит, что продала погибшей сумочку, а не инъекцию.

Ранее Лайф сообщал, что пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции.

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