Американка скончалась после увеличения попы у пластического хирурга, который принимает пациентов на парковке

В американском городе Форт-Уэрт, штат Техас, полицейские ведут расследование в отношении 55-летней Памелы Бернли, которая провела смертельную "десятиминутную" операцию по увеличению ягодиц пациентке прямо на парковке ресторана. Об этом сообщает Daily Star.
Пластический хирург назвал "профессиональную" болезнь блогеровС этим дефектом люди сталкиваются на несколько десятилетий раньше, чем предусмотрено природой.
— Вскрытие показало, что причиной смерти стала инъекция силикона, — говорится в сообщении.
Жертвой красоты за тысячу долларов стала 35-летняя Латора Кинг. Сразу после процедуры она не жаловалась на самочувствие, однако несколько дней спустя отправила своему "врачу" фотографию собственных ягодиц, которые "гротескно деформировались". Вскоре после этого женщина была госпитализирована и скончалась от тромбоэмболии лёгочной артерии, которую вызвал силикон.
Нейросеть показала, как выглядели бы Пугачёва и Ротару без пластики, и этих бабушек не узнатьПластический хирург рассказал, как, по его мнению, артистки приобрели столь молодую внешность.
Как рассказала журналистам сестра погибшей, она и сама ранее проходила аналогичную процедуру и всё завершилось благополучно. По её словам, задержанная ныне Бернли была одним из двух "специалистов", кто готов был помочь в столь деликатном вопросе подобным способом. Второй из них ранее уже был осуждён на 60 лет за смерть клиента. Сама же подпольный пластический хирург свою причастность к случившемуся отрицает и говорит, что продала погибшей сумочку, а не инъекцию.
Ранее Лайф сообщал, что пациентка частной клиники в Москве умерла после пластической операции.
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