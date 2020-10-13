Президент РАН рассказал, что может остановить пандемию коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что существование нескольких разных вакцин против вируса SARS-CoV-2, благодаря которым можно будет прививать самые различные группы населения в зависимости от медицинских показаний, станет тем фактором, который позволит остановить пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".

— Конечно, все мы прекрасно понимаем, что должен быть целый спектр разных вакцин. Потому что люди все разные: у них разный возраст, предрасположенность к тем или иным болезням, возможно наличие хронических заболеваний, — отметил глава РАН.

По словам Сергеева, крайне важно, чтобы можно было выбрать вакцину от CoViD-19, подходящую конкретному человеку.

— И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно её применять. Наверное, это в конечном счёте остановит пандемию, — резюмировал он.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург поведал, что рост числа заболевших коронавирусом и сокращение их количества будут чередоваться до тех пор, пока не пройдёт массовая вакцинация.