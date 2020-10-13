Президент РАН рассказал, что может остановить пандемию коронавируса

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что существование нескольких разных вакцин против вируса SARS-CoV-2, благодаря которым можно будет прививать самые различные группы населения в зависимости от медицинских показаний, станет тем фактором, который позволит остановить пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в беседе с РИА "Новости".
— Конечно, все мы прекрасно понимаем, что должен быть целый спектр разных вакцин. Потому что люди все разные: у них разный возраст, предрасположенность к тем или иным болезням, возможно наличие хронических заболеваний, — отметил глава РАН.
Вирусолог назвал фактор, которого "боится" CoViD-19Остаётся вопросом, помогает ли обработка помещений и мебели антисептиком защититься от коронавируса, отметил он.
По словам Сергеева, крайне важно, чтобы можно было выбрать вакцину от CoViD-19, подходящую конкретному человеку.
— И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно её применять. Наверное, это в конечном счёте остановит пандемию, — резюмировал он.
Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург поведал, что рост числа заболевших коронавирусом и сокращение их количества будут чередоваться до тех пор, пока не пройдёт массовая вакцинация.
От затишья до новой реальности. Названы пять стадий потребления россиян при пандемииУтверждается, что первый этап в стране прошёл с января по март этого года.
Добавим, что в России сейчас идёт работа сразу над несколькими вакцинами. Одна из них — "Спутник V" от центра имени Гамалеи — уже вышла в гражданский оборот, сейчас проходит третья фаза её клинических исследований. Ещё одну вакцину разработал центр "Вектор", первую партию этого препарата выпустят в ноябре. Кроме того, разрешены клинические испытания вакцины от коронавируса производства центра имени Чумакова.
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