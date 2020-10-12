От затишья до новой реальности. Названы пять стадий потребления россиян при пандемии

Жители России за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках: от затишья перед бурей до перехода к новой реальности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Российские потребители — новая реальность", подготовленное консалтинговой компанией The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательским холдингом "Ромир".

Отмечается, что первый этап в стране прошёл с января по март. Это было "затишье перед бурей", когда коронавирус казался лишь внешней проблемой, а РФ являлась безопасным убежищем.

— Правительство разработало план с целью контроля развития пандемии в России — чтобы сдержать пандемию, карантин не требовался, — описывают данный этап эксперты.

Вторая стадия началась в марте и закончилась в мае. Она называется: "вспышка и закупка впрок". Как говорится в исследовании, в этот момент CoViD-19 был уже у порога. Были установлены нерабочие дни, граждане начали разбирать товары первой необходимости, а продуктовые магазины не успевали пополнять запасы. Онлайн-магазины и службы доставки максимально наращивают производственные возможности, потребители пробуют разные цифровые сервисы.

За этим этапом последовала стабилизация, продлившаяся с мая по июнь. Предприятия смогли адаптироваться к условиям, а потребители освоили новые схемы совершения покупок с более редким и менее удобным шопингом.

С июня по сентябрь в России началась стадия восстановления. По данным исследования, количество выздоровевших от CoViD-19 превышает число заразившихся.

— Карантин снят — потребители стараются наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях; рестораны полны посетителей, однако уже в сентябре новая финансовая реальность остужает покупательский энтузиазм, — добавили эксперты.

В настоящее время привычки жителей страны переходят в пятую стадию "Новая реальность — что нас ждет впереди?". Как утверждается, потребителей по-прежнему беспокоит перспектива второй волны заболеваемости, граждане уже более осведомлены о рисках и поэтому более осторожны относительно своего здоровья. Также люди стараются избегать ненужных поездок и работают на удалёнке, а предприниматели "цифровизируют" своё предложение и цепочку поставок.