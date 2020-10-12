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Глава ВОЗ раскритиковал идею коллективного иммунитета от CoViD-19

По его словам, такой вариант не соответствует этическим нормам.

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Фото © Pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о неприемлемости стратегии, при которой коллективный иммунитет от коронавируса достигается в обществе с помощью свободного циркулирования инфекции. Об этом он заявил на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ отметил, что такой вариант не соответствует этическим нормам, добавив, что данная стратегия защиты от болезни никогда в истории медицины не применялась.

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Остаётся вопросом, помогает ли обработка помещений и мебели антисептиком защититься от коронавируса, отметил он.

Никогда в истории общественного здравоохранения коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии реагирования на вспышку инфекции, не говоря уже о пандемии. Это проблематично в научном и этическом плане, — пояснил Гебреисус.

Кроме того, он добавил, что у ВОЗ пока нет достаточных знаний об иммунитете от CoViD-19. По его словам, хотя у большинства заболевших иммунитет вырабатывается "в течение нескольких недель", все ещё неизвестно, насколько сильным является иммунный ответ и как долго он длится, а также насколько он различается у разных людей.

Руководитель ВОЗ напомнил и о тех случаях, когда фиксировалось вторичное заражение у тех, кто уже переболел коронавирусом. Гебреисус сообщил, что большинство людей во многих странах до сих пор восприимчивы к этому вирусу. Он также сослался на исследования специалистов, согласно которым "менее 10% населения было инфицировано вирусом". Глава ВОЗ считает, что бесконтрольное циркулирование CoViD-19 среди людей привело бы к "ненужному инфицированию, страданиям и смертям".

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Сейчас мы только начинаем понимать долгосрочное воздействие CoViD-19 на людей. Позволить опасному вирусу, который мы в полной мере не понимаем, свободно циркулировать — просто неэтично. Это — не выбор, — подытожил Тедрос Аданом Гебреисус.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге назвал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" безопасной и эффективной.

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