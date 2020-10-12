А вы держитесь. Кто и как уже заработал на ковиде $185 млрд

Хотя, по официальным данным, пандемия ковида привела к катастрофическому падению реальных доходов россиян, кое-кому экономический локдаун принес и прибыли. Несмотря на заявления чиновников, что деньги в бюджете вот-вот закончатся, государственные копилки по-прежнему продолжают пополнятся, а российские миллиардеры стали еще богаче. Как им это удалось, разбирался Лайф.

“Бюджеты треснут”, - так отреагировал как-то мэр Москвы в ответ на предложение увеличить финансовую поддержку пострадавшим от китайской напасти россиянам. Но согласно подсчетам Лайфа, с бюджетами-то как раз все оказалось в порядке.

Так, по данным Центробанка: золотовалютные резервы РФ на 1 октября нынешнего года составили 583,4 млрд долларов, то есть за год экономического кризиса выросли на 9% — почти на 52 млрд долларов. А копилка Минфина - Фонд национального благосостояния за год вырос более чем на 30%, составив на 1 сентября 177,6 млрд долларов! В это же время доходы рядовых граждан, по данным Росстата, снизились на 8%, а по подсчетам экспертов Высшей школы экономики — на 18%!

В основном так хорошо на российские кубышки повлияла конъюнктура рынка. Несмотря на падение цен на нефть выросла стоимость золота, на которое приходится почти 25% международных резервов России. За июль запасы золота в хранилище ЦБ подорожали на 10% ($13,5 млрд), до 144,3 млрд долларов. А фьючерсы на золото на международном рынке прибавили в цене 26% с начала года, и сейчас декабрьские фьючерсы на американской бирже NYMEX стоят $1968 за тройскую унцию (6 августа цена достигала рекордных $2069). Кроме того, положительно повлияла и курсовая переоценка. Пока россияне наблюдали за стремительным падением стоимости национальной валюты, в ЦБ подсчитывали прибыли: евро дорожает к доллару с мая (с начала года укрепился почти на 5%, текущий курс — $1,18 за евро). В составе российских резервов на евро приходится 30,8% (самая крупная доля). Соответственно, при укреплении евро на международных биржах долларовая стоимость резервов увеличивается.

Доходы мобилизуются

Впрочем, несмотря на хорошее состояние российских резервов от программы “мобилизации доходов” правительство отказываться не собирается. Суть “мобилизации” в повышения некоторых акцизов, переходе к прогрессивной шкале налогообложения и введении налогов на депозиты и прочие доходные банковские продукты. Такие меры, по оценке чиновников Минфина позволят получить государству доход более 1,8 трлн руб. за три года (2021-й и плановый период 2022–2023 годов). При этом никаких послаблений или обнуления налогов для тех граждан РФ, кто имеет доходы, близкие к минимальной планке, в программе Минфина не предусмотрено. То есть, получается, что пострадавшие от коронавируса россияне - должны нести ещё большее налоговое бремя для того, чтобы программы помощи, которые были запущены государством, не привели к снижению показателей в работе чиновников. Что, в свою очередь, позволит этим чиновникам претендовать на премии по результатам года, ведь заявленные цифры будут близки к исполнению.

Очевидно, что чиновничьи программы “по стабилизации бюджетных доходов” не нацелены на тех из россиян, кто фигурирует в списке Forbes, ведь, как правило, эти люди, очень умело “оптимизируют” налоги.

Корона Плюс

Кстати, о богатых россиянах - они несмотря на кризис стали еще богаче. По данным Forbes - богатейшие из россиян за время пандемии (с середины марта по 20 июля 2020 года), увеличили своё суммарное богатство на 70,73 млрд доларов. Лидером по приросту состояния в коронавирусный период стал инвестор Леонид Богуславский, его капитал c марта по конец июля вырос с $1,5 млрд до $2,8 млрд (+88%). На втором месте по доходу - сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, его состояние выросло с $10 млрд до $18,6 млрд.(+86%) Замыкает тройку лидеров - Аркадий Волож он увеличил свое состояние с $1,2 млрд до $2,1 млрд (+75%).