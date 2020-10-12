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Вирусолог назвал фактор, которого "боится" CoViD-19

Остаётся вопросом, помогает ли обработка помещений и мебели антисептиком защититься от коронавируса, отметил он.

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Фото © Pixabay

Коронавирус нового типа неспособен переносить высокие температуры. Об этом в интервью КП сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

По данным учёных, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут. То есть чем жарче — тем быстрее можно избавиться от заразы, — пояснил специалист.

Кроме того, Шестопалов отметил, что привычные комнатные температуры, например в рабочих офисах, отличаются от данных показателей. Как заметил вирусолог, это приводит к вопросу о целесообразности обработки антисептиком помещений и мебели.

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С начала пандемии глава государства неоднократно обращался к гражданам со словами поддержки.

Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса — вопрос, — поведал Александр Шестопалов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны "больший запас прочности" по коронавирусу, чем был весной, поскольку система по борьбе с заболеванием работает эффективнее.

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