Вирусолог назвал фактор, которого "боится" CoViD-19

Коронавирус нового типа неспособен переносить высокие температуры. Об этом в интервью КП сообщил доктор биологических наук, заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

— По данным учёных, во внешней среде коронавирусы становятся неактивными на поверхностях при +33 градусах за 16 часов, при +56 градусах за 10 минут. То есть чем жарче — тем быстрее можно избавиться от заразы, — пояснил специалист.

Кроме того, Шестопалов отметил, что привычные комнатные температуры, например в рабочих офисах, отличаются от данных показателей. Как заметил вирусолог, это приводит к вопросу о целесообразности обработки антисептиком помещений и мебели.

— Так вы как минимум избавитесь от других бактерий, которые скапливаются там. Но вот поможет ли это защититься о коронавируса — вопрос, — поведал Александр Шестопалов.