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Стали известны результаты последних тестов Трампа на коронавирус

По словам врача, у американского лидера дела со здоровьем идут стабильно.

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Фото © Pixabay

Президент США Дональд Трамп на протяжении последних нескольких дней получал отрицательные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его лечащий доктор Шон Конли в записке для пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.

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Один из препаратов, который принимал американский лидер, способен "превратить человека в одержимого".

На ваш вопрос о последних тестах президента на CoViD-19 сообщаю, что они были отрицательными последние несколько дней подряд, — говорится в документе.

По словам Конли, полученные результаты указывают на то, что американский лидер больше не представляет опасности для окружающих. При этом в какие именно дни проводились тестирования, врач не уточнил.

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Нынешний американский лидер объяснил это своей якобы жёсткой политической линией в отношении России.

Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп собирался устроить небольшой перформанс после выписки и появиться на публике в образе супермена, но передумал.

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