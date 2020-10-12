Стали известны результаты последних тестов Трампа на коронавирус

Президент США Дональд Трамп на протяжении последних нескольких дней получал отрицательные результаты тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщил его лечащий доктор Шон Конли в записке для пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани.
В США боятся подпускать Трампа к ядерной кнопке из-за лечения от коронавирусаОдин из препаратов, который принимал американский лидер, способен "превратить человека в одержимого".
— На ваш вопрос о последних тестах президента на CoViD-19 сообщаю, что они были отрицательными последние несколько дней подряд, — говорится в документе.
По словам Конли, полученные результаты указывают на то, что американский лидер больше не представляет опасности для окружающих. При этом в какие именно дни проводились тестирования, врач не уточнил.
Трамп предположил, что Путин хотел бы видеть новым президентом БайденаНынешний американский лидер объяснил это своей якобы жёсткой политической линией в отношении России.
Ранее Лайф сообщал, что Дональд Трамп собирался устроить небольшой перформанс после выписки и появиться на публике в образе супермена, но передумал.
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