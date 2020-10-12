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Мошенники в 2020 году стали активнее красть деньги с банковских карт россиян

Также увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием электронных средств платежа.

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Фото © Pixabay

В России каждый пятый факт кражи связан с хищением денежных средств с банковского счёта. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что в период с января по август текущего года выявлено более 107 тысяч подобных случаев, это вдвое больше, чем в 2019 году. Кроме того, в два раза увеличилось количество случаев мошенничества, совершённых с использованием электронных средств платежа.

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ВТБ уже запустил пилотный проект с использованием биометрии в гипермаркетах "Лента".

Как рассказали в Центробанке, в этом году выросла активность хакерских группировок в стране. По мнению экспертов, волна мошеннических атак связана с коронакризисом и в целом с развитием цифровизации. Стоит отметить, что в настоящее время фокус внимания злоумышленников сместился с остатков по текущему счёту на депозиты, а в части атак на граждан число обзвонов выросло в четыре раза.

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Пётр Гусятников поведал, что экономическая нестабильность, страх обесценивания национальной валюты и потеря сбережений заставляют жителей страны совершать необдуманные поступки чаще, чем в период стабильности.

В свою очередь ведущий специалист юридического центра "Парфенон" Павел Уткин отметил, что низкая доля возврата украденных мошенниками средств со счетов и карт граждан, объясняется тем, что часто жертвами преступников люди становятся по своей воле.

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Ими можно будет расплачиваться в соответствии с номиналом.

Добавим, что чаще всего россияне обращаются с жалобами на телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков. Чаще всего злоумышленники звонят клиенту и сообщают о подозрительных операциях на их банковском счёте. Для безопасности преступники предлагают перевести или снять деньги в банкомате и положить на другой счёт.

Ранее эксперт рассказал, как мошенники могут украсть денежные средства с помощью номера карты.

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