Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Лайф узнал, что изъяло следствие из квартиры Борского стрелка, расстрелявшего троих прохожих

Ранее стало известно, что его к его поискам подключились сотрудники ФСБ.

111

В ходе обыска в квартире в Нижнем Новгороде, где прописан 18-летний Даниил Монахов, устроивший стрельбу в время поездки к своей бабушке в областной город Бор, была изъята компьютерная техника а также документы для покупки оружия.

Бабушка борского стрелка потеряла много крови и переведена в реанимацию

До этого её оперировала бригада врачей из нескольких больниц.

Как стало известно Лайфу, следователей заинтересовал системный блок компьютера, а также ноутбук молодого человека. Кроме того они забрали футляр из под оружия, документы медосмотра на его получение, разрешительные сертификаты и тетради для обучения - порядка 60 штук. Кроме того, была изъята одна футболка.

Пока идут поиски юноши, на месте стрельбы, несмотря на позднее время суток, всё-ещё работают эксперты-криминалисты. Как видно на представленных кадрах, территория оцеплена а по периметру дежурят сотрудники. Журналистов и любопытных зевак просят держаться за ограждением.

Идут следственные действия, ближе никого не подпускают, – рассказала Лайфу очевидец.

Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парня

В нынешнем году он поступил на первый курс в училище-интернат.

Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний молодой человек выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по прохожим и убил троих. По данным Лайфа, он зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого, в тоже время лесник сообщил, что видел его. На месте организован оперативный штаб, специалисты с квадрокоптерами, оснащёнными тепловизорами будут вести мониторинг местности с воздуха, а на земле к поискам привлечены отряды СОБРа и ОМОНа.

Выбор редакции

Бабушка борского стрелка потеряла много крови и переведена в реанимацию

сегодня в 20:50

Борский стрелок сегодня отпросился из интерната в военкомат. Но оттуда ему уже год не присылали повесток

сегодня в 19:24

Оленевод из Якутии рассказал, что выжил после встречи с белым медведем, потому что "пообещал сыну"

сегодня в 21:26

Мошенники в 2020 году стали активнее красть деньги с банковских карт россиян

сегодня в 22:07

Экономика Камчатки. Чем зарабатывает регион и как экологическая катастрофа отразится на рыбном рынке

сегодня в 21:40

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1
Узнавай важные новости первым
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.