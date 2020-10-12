Лайф узнал, что изъяло следствие из квартиры Борского стрелка, расстрелявшего троих прохожих

В ходе обыска в квартире в Нижнем Новгороде, где прописан 18-летний Даниил Монахов, устроивший стрельбу в время поездки к своей бабушке в областной город Бор, была изъята компьютерная техника а также документы для покупки оружия.
Бабушка борского стрелка потеряла много крови и переведена в реанимациюДо этого её оперировала бригада врачей из нескольких больниц.
Как стало известно Лайфу, следователей заинтересовал системный блок компьютера, а также ноутбук молодого человека. Кроме того они забрали футляр из под оружия, документы медосмотра на его получение, разрешительные сертификаты и тетради для обучения - порядка 60 штук. Кроме того, была изъята одна футболка.
Пока идут поиски юноши, на месте стрельбы, несмотря на позднее время суток, всё-ещё работают эксперты-криминалисты. Как видно на представленных кадрах, территория оцеплена а по периметру дежурят сотрудники. Журналистов и любопытных зевак просят держаться за ограждением.
– Идут следственные действия, ближе никого не подпускают, – рассказала Лайфу очевидец.
Ходили слухи о заболевании. Знакомые борского стрелка помнят его как тихого и спокойного парняВ нынешнем году он поступил на первый курс в училище-интернат.
Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний молодой человек выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по прохожим и убил троих. По данным Лайфа, он зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад. Полиция распространила ориентировку на подозреваемого, в тоже время лесник сообщил, что видел его. На месте организован оперативный штаб, специалисты с квадрокоптерами, оснащёнными тепловизорами будут вести мониторинг местности с воздуха, а на земле к поискам привлечены отряды СОБРа и ОМОНа.
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