Лайф узнал, что изъяло следствие из квартиры Борского стрелка, расстрелявшего троих прохожих

В ходе обыска в квартире в Нижнем Новгороде, где прописан 18-летний Даниил Монахов, устроивший стрельбу в время поездки к своей бабушке в областной город Бор, была изъята компьютерная техника а также документы для покупки оружия.

Как стало известно Лайфу, следователей заинтересовал системный блок компьютера, а также ноутбук молодого человека. Кроме того они забрали футляр из под оружия, документы медосмотра на его получение, разрешительные сертификаты и тетради для обучения - порядка 60 штук. Кроме того, была изъята одна футболка.

Пока идут поиски юноши, на месте стрельбы, несмотря на позднее время суток, всё-ещё работают эксперты-криминалисты. Как видно на представленных кадрах, территория оцеплена а по периметру дежурят сотрудники. Журналистов и любопытных зевак просят держаться за ограждением.

– Идут следственные действия, ближе никого не подпускают, – рассказала Лайфу очевидец.