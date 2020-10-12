Оленевод из Якутии рассказал, что выжил после встречи с белым медведем, потому что "пообещал сыну"

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В Якутии 50-летний оленевод Владимир Слепцов, который случайно повстречался с самкой белого медведя, смог перехитрить её и выжить, чтобы вернуться домой к сыну, — потому что обещал это сделать. Об этом сообщает Mash.

— У меня дома сын в третьем классе, я обещал ему к 1 декабря вернуться. Мы каждый день связываемся с ним, он спрашивает, когда я приеду, и считает дни. И когда меня медведь кусал, я знал, что дал обещание и должен выполнить, — признался мужчина.

После нескольких не очень удачных попыток оказать сопротивление 400-килограммовой медведице, которая яростно защищала своих медвежат, мужчина решил проявить смекалку и притвориться мёртвым. Это в конечном итоге и сработало. Когда мамаша поняла, что человек не опасен для её выводка, она ушла.

Правда, перед этим она всё же нанесла Владимиру множественные повреждения, покусала руки и ноги, разодрала спину и голову. Несмотря на это, он смог добраться до телефона и вызвать подмогу. Мужчину забрали пограничники на военном вертолёте и доставили в ЦРБ Булунского района. Там ему наложили множество швов, его состояние оценивается как среднетяжёлое.