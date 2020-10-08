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Медведь победил в конкурсе толстяков, набрав за карантин больше всего килограммов — фото до и после

Зрители путём голосования выбрали Номер 747 самым обаятельным претендентом.

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Фото © Twitter / explore.org

Килограммы, набранные за карантин, для кого-то лишние, а для кого-то — неплохое подспорье для славы! По крайней мере, они совсем не помешали бурому мишке по кличке Номер 747 из национального парка "Катмай" на Аляске. Там с 30 сентября по 6 октября проходил конкурс "Неделя толстого медведя", который проводится каждый год, пишет The Guardian.

Фото © explore.org

Фото © explore.org

К зиме мишки обычно набирают вес, готовясь к спячке. А работники нацпарка публикуют их фото до и после, чтобы подписчики сами выбрали, кому лучше всего удалось подготовить сани летом. Выбор перед пользователями Сети стоит всегда непростой, ведь конкурсантов 2200 и каждый из них старательно наедал бока. Но в этом году повезло именно Номеру 747, за него проголосовало 47 тысяч человек.

GIF © Twitter / explore.org

GIF © Twitter / explore.org

Мы спросили у победителя 2020 года — Номера 747 — о планах на будущее.

Он ответил: "Есть больше лосося, а потом — в спячку".

Мощное заявление от такого бурого милахи и очередное свидетельство его победы!

Национальный парк "Катмай"

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