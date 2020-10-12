Бабушка борского стрелка потеряла много крови и переведена в реанимацию

Врачи закончили оперировать бабушку 18-летнего Даниила Монахова из города Бора Нижегородской области, который сегодня расстрелял её из ружья, а затем взял второе и отправился убивать прохожих, об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

— Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию, — написал он в "Инстаграме".

Как стало известно Лайфу, пострадавшая находится в очень тяжёлом состоянии, поскольку потеряла много крови и её давление составляет примерно 60 на 30. В то же время, что касается её внука, к его поискам подключились сотрудники ФСБ, а страницы Монахова в соцсетях и переписки сейчас изучаются.