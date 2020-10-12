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Бабушка борского стрелка потеряла много крови и переведена в реанимацию

До этого её оперировала бригада врачей из нескольких больниц.

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Фото © Pixabay

Врачи закончили оперировать бабушку 18-летнего Даниила Монахова из города Бора Нижегородской области, который сегодня расстрелял её из ружья, а затем взял второе и отправился убивать прохожих, об этом сообщил заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов.

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В больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии. Среди них и бабушка злоумышленника.

Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Налажена гемотрансфузия. Кровотечение остановлено. Переведена в реанимацию, — написал он в "Инстаграме".

Как стало известно Лайфу, пострадавшая находится в очень тяжёлом состоянии, поскольку потеряла много крови и её давление составляет примерно 60 на 30. В то же время, что касается её внука, к его поискам подключились сотрудники ФСБ, а страницы Монахова в соцсетях и переписки сейчас изучаются.

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Сейчас к поиску убийцы подключены отряды СОБРа и ОМОНа.

Напомним, вечером 12 октября в Бору 18-летний молодой человек выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке и убил троих. Источник Лайфа сообщил, что убийца зарегистрировал своё ружьё всего десять дней назад.

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