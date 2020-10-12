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"Понял: это не моё". Токарь бросил работу на заводе и стал мастером по наращиванию ресниц в Перми

Он утверждает, что открыл первый в России салон красоты, где работают только мужчины.

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Фото © Instagram / andrey.tuev

Бывший токарь Андрей Туев, который трудился на заводе, бросил свою работу и стал мастером по наращиванию ресниц в Перми. Об этом сообщает КП.

История молодого человека началась ещё в школе. Его подруге на день рождения подарили сертификат на курсы по наращиванию ресниц, а к нему специальный набор для процедуры. Однако у девушки работа не задалась, и она решила выкинуть его. Туеву было жалко потраченных денег, и он решил забрать этот набор себе.

Вскоре он увидел объявление о бесплатном мастер-классе по наращиванию ресниц. Первой моделью парня стала его мама.

Процедура заняла семь часов, но получилось эффектно. На работе она рассказывала, что я привёз ей дорогущую импортную тушь. Я не хотел афишировать своё хобби. Однако через две недели коллеги начали просить номер мастера. Никто не верил, что это сделал я, но потом решили тоже записаться на процедуру, — рассказал он.

Однако позже он бросил это увлечение и поступил в индустриальный техникум. После этого он отслужил в армии, а вернувшись, устроился работать токарем.

Клиентка сделала маникюр в салоне Решетовой и вернулась домой со страшными химическими ожогами

Об этом пострадавшая решила рассказать спустя некоторое время, когда ошибка повторилась.

Но уже через неделю понял: это не моё. Каждый день по 12 часов работать у станка, всё время на ногах, руки в мазуте, стружка раскалённая летит, — пояснил Туев.

В итоге молодой человек решил перебраться из Алапаевска в Пермь. Однажды его девушка увидела в его вещах остатки от набора для наращивания и попросила увеличить ресницы. Результатом она поделилась с подругами.

В общем, после 20–30 клиенток я решил — это судьба. Прошёл за 3500 рублей профессиональные курсы по наращиванию ресниц и моделированию взгляда и начал работать профессионально. Вначале работал дома, потом заработал денег на аренду салона, — отметил молодой человек.

Три месяца назад Туев открыл собственный салон красоты, который назвал "Мужскими руками". По его словам, это единственное подобного рода заведение в России, где работают только мужчины. В салоне сейчас трудится четыре человека, все они пришли без опыта. А запись у Туева на полтора месяца вперёд.

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