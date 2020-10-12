"Понял: это не моё". Токарь бросил работу на заводе и стал мастером по наращиванию ресниц в Перми

Бывший токарь Андрей Туев, который трудился на заводе, бросил свою работу и стал мастером по наращиванию ресниц в Перми. Об этом сообщает КП.

История молодого человека началась ещё в школе. Его подруге на день рождения подарили сертификат на курсы по наращиванию ресниц, а к нему специальный набор для процедуры. Однако у девушки работа не задалась, и она решила выкинуть его. Туеву было жалко потраченных денег, и он решил забрать этот набор себе.

Вскоре он увидел объявление о бесплатном мастер-классе по наращиванию ресниц. Первой моделью парня стала его мама.

— Процедура заняла семь часов, но получилось эффектно. На работе она рассказывала, что я привёз ей дорогущую импортную тушь. Я не хотел афишировать своё хобби. Однако через две недели коллеги начали просить номер мастера. Никто не верил, что это сделал я, но потом решили тоже записаться на процедуру, — рассказал он.

Однако позже он бросил это увлечение и поступил в индустриальный техникум. После этого он отслужил в армии, а вернувшись, устроился работать токарем.

— Но уже через неделю понял: это не моё. Каждый день по 12 часов работать у станка, всё время на ногах, руки в мазуте, стружка раскалённая летит, — пояснил Туев.

В итоге молодой человек решил перебраться из Алапаевска в Пермь. Однажды его девушка увидела в его вещах остатки от набора для наращивания и попросила увеличить ресницы. Результатом она поделилась с подругами.

— В общем, после 20–30 клиенток я решил — это судьба. Прошёл за 3500 рублей профессиональные курсы по наращиванию ресниц и моделированию взгляда и начал работать профессионально. Вначале работал дома, потом заработал денег на аренду салона, — отметил молодой человек.