Борский стрелок сегодня отпросился из интерната в военкомат. Но оттуда ему уже год не присылали повесток

18-летний Даниил М, который сегодня расстрелял из ружья родную бабушку и убил трёх случайных прохожих, перед этим отпросился из интерната якобы в военкомат. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
По нашим данным, Даниил обманул педагогов в интернате, сказав, что ему пришла повестка из военкомата и ему нужно собирать документы. Сделал он это, чтобы его отпустили со всех уроков. Вероятно, юноша собирался провести весь день дома.
Лайф публикует список погибших и пострадавших от рук борского стрелкаВ больнице на данный момент находятся трое, все в крайне тяжёлом состоянии. Среди них и бабушка злоумышленника.
Что позже произошло в квартире его бабушки — выяснят следователи. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал изучить все версии убийства трёх человек в Нижегородской области.
Напомним, этим вечером в Бору 18-летний парень выстрелил в бабушку, а затем открыл огонь по людям на остановке, убив троих. Полиция распространила ориентировку, а за жизнь пожилой женщины и других пострадавших сейчас борются врачи.
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