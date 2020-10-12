Борский стрелок сегодня отпросился из интерната в военкомат. Но оттуда ему уже год не присылали повесток

18-летний Даниил М, который сегодня расстрелял из ружья родную бабушку и убил трёх случайных прохожих, перед этим отпросился из интерната якобы в военкомат. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По нашим данным, Даниил обманул педагогов в интернате, сказав, что ему пришла повестка из военкомата и ему нужно собирать документы. Сделал он это, чтобы его отпустили со всех уроков. Вероятно, юноша собирался провести весь день дома.