"Спартак" одержал волевую победу над "Куньлунем", нанеся китайцам тринадцатое поражение в чемпионате

В Москве на "ЦСКА-арене" московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ разобрался с китайской командой "Куньлунь РС" — 6:4.

Хоккеисты "Куньлуня" открыли счёт уже на третьей минуте стартового периода, реализовав численное преимущество усилиями канадского нападающего Итана Уэрека. Спартаковцев не смутил быстрый пропущенный гол, и ещё до первого перерыва подопечные Олега Знарка трижды поразили ворота китайских гостей — дубль оформил нападающий Илья Талалуев, а также заброшенной шайбой отметился защитник Дмитрий Вишневский, отличившийся в большинстве, — 3:1.

Во втором периоде столичные хоккеисты Александр Никишин с Ильёй Зубовым сняли практически все вопросы о победителе матча — 5:1.

Призрачную надежду на благоприятный исход встречи "драконам" на экваторе периода подарил канадский защитник "Куньлуня" Джейсон Фрэм — 5:2. Китайцы сумели забросить ещё две шайбы в заключительной двадцатиминутке, сократив счёт до минимума, их авторами стали Сэм Лофквист и Лукас Локхарт. Но гол в пустые ворота от Михаила Юнькова на последней минуте матча принёс красно-белым долгожданную победу.

6:4 — "Спартак" прерывает неудачную серию из трёх проигранных матчей и в хорошем настроении подходит ко встрече с казахстанским "Барысом", которая состоится в Москве 14 октября. Для "Куньлуня" это 13-е поражение после 14 игр регулярного чемпионата.

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