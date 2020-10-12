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"Спартак" одержал волевую победу над "Куньлунем", нанеся китайцам тринадцатое поражение в чемпионате

Дубль в составе красно-белых оформил Илья Талалуев.

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Фото © Twitter / Spartak Moscow

В Москве на "ЦСКА-арене" московский "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ разобрался с китайской командой "Куньлунь РС" — 6:4.

Хоккеисты "Куньлуня" открыли счёт уже на третьей минуте стартового периода, реализовав численное преимущество усилиями канадского нападающего Итана Уэрека. Спартаковцев не смутил быстрый пропущенный гол, и ещё до первого перерыва подопечные Олега Знарка трижды поразили ворота китайских гостей — дубль оформил нападающий Илья Талалуев, а также заброшенной шайбой отметился защитник Дмитрий Вишневский, отличившийся в большинстве, — 3:1.

Во втором периоде столичные хоккеисты Александр Никишин с Ильёй Зубовым сняли практически все вопросы о победителе матча — 5:1.

Призрачную надежду на благоприятный исход встречи "драконам" на экваторе периода подарил канадский защитник "Куньлуня" Джейсон Фрэм — 5:2. Китайцы сумели забросить ещё две шайбы в заключительной двадцатиминутке, сократив счёт до минимума, их авторами стали Сэм Лофквист и Лукас Локхарт. Но гол в пустые ворота от Михаила Юнькова на последней минуте матча принёс красно-белым долгожданную победу.

6:4 — "Спартак" прерывает неудачную серию из трёх проигранных матчей и в хорошем настроении подходит ко встрече с казахстанским "Барысом", которая состоится в Москве 14 октября. Для "Куньлуня" это 13-е поражение после 14 игр регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат КХЛ

"Спартак" — "Куньлунь РС" — 6:4 (3:1; 2:1; 1:2)

"Металлург" Мг — "ЦСКА — 6:4 (3:1; 2:2; 1:1)

СКА — "Динамо" (М) — 3:4 (2:2; 1:1; 0:1)

"Йокерит" — "Локомотив" — 2:4 (1:0; 1:2; 0:2)

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