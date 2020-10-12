В Грузии предположили, что нападение на Саакашвили могло быть инсценировкой

Руководитель грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе заявил, что нападение на экс-президента страны Михаила Саакашвили в Афинах могло быть инсценировкой. Об этом он рассказал в беседе с НСН.
— Я знаю его лично уже очень много лет <…> И сейчас я не исключаю, что это была постановка. Он должен выглядеть сильным, ничего не боящимся. И, во-вторых, у Саакашвили там много недоброжелателей, может, на него кто-то и напал. Но это больше похоже на инсценировку, потому что реального нападения не состоялось, — отметил эксперт.
"Подошёл брать автограф". Саакашвили объяснил попытку нападения неизвестного с заточкойПресс-секретарь политика назвала появившуюся в прессе информацию "полнейшей чушью".
Кроме того, Мамрадзе также допустил, что нападение могло быть связано с падением уровня популярности Саакашвили в Грузии.
Ранее сообщалось, что Саакашвили был избит в Афинах на встрече с соотечественниками-эмигрантами. Политик приехал к зданию, где должно было состояться мероприятие, и общался с людьми у входа. Во время этого неизвестный в капюшоне пробрался к бывшему грузинскому лидеру и несколько раз рукой ударил его по голове. В результате происшествия пострадало ещё несколько человек. При этом Саакашвили всё равно встретился с эмигрантами и рассказал им о своих политических планах.
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