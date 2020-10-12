Легенду "Ливерпуля" назвали самым переоценённым футболистом в истории

Портал Ace Football провёл своё исследование и назвал самого переоценённого футболиста за всю историю. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте платформы.

Отмечается, что авторы опросили тысячи футбольных фанатов из Европы. Сперва было выявлено 20 кандидатов на звание самого переоценённого игрока, а затем проведён повторный опрос. Всего в голосовании приняло участие свыше шести тысяч поклонников футбола.

Самым переоценённым игроком респонденты признали экс-полузащитника сборной Англии и легенду "Ливерпуля" Стивена Джеррарда. За него проголосовало более 23% опрошенных.

Кроме того, в тройку также вошли французский игрок "Манчестер Юнайтед" Поль Погба (22%) и трёхкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле (20%).

Добавим, что Стивен Джеррард большую часть игровой карьеры провёл в "Ливерпуле", в 2005 году он завоевал кубок Лиги чемпионов. В том легендарном финале против "Милана" английский клуб сумел отыграться со счётом 0:3 и одержать победу в серии послематчевых пенальти. В 2010 году британский журнал The Guardian включил Джеррарда в список сборной лучших игроков в истории футбола.