Россиянин побрил подругу налысо и прижёг утюгом за то, что она "критиковала" его

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего ранее судимого местного жителя, который летом 2020 года жестоко избил свою 41-летнюю сожительницу за то, что она "критиковала" его по поводу выпитого днём алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, сперва мужчина несколько раз ударил её по туловищу, а затем обрил голову машинкой. После этого поставил ей на спину горячий утюг, а в завершение изрезал спину ножом и угрожал убийством. При этом, когда пострадавшая попросила вызвать ей помощь, он отказался.

Женщине удалось позвонить подруге, и уже та вызвала медиков. Нападавший впустил их в жилище, а сам удалился. Уже на следующий день он встретил соседа, с которым решил пропустить по стаканчику. В ходе застолья между ними произошла ссора, и агрессивный гость устроил драку, попытался задушить оппонента своим ремнём, а когда не смог, то взял нож и нанёс ему несколько ударов в область шеи и лица.

Соседи услышали звуки борьбы и вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка нашли тело жертвы без признаков жизни, а затем и самого нападавшего, который мирно спал на лестничной клетке между этажами. Он признал вину в содеянном и был заключён под стражу. Его дело направлено в суд для рассмотрения по существу.