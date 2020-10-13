В Роспотребнадзоре назвали сроки снижения заболеваемости CoViD-19 в России

Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что число новых случаев коронавируса в России, вероятно, уменьшится и вернётся к летним показателям к февралю-марту следующего года. Об этом специалист рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

— Эпидпроцесс не прекратится, ещё даже не завершилась первая волна. Сезонный рост заболеваемости продлится, окончательная стабилизация и снижение начнётся, на мой взгляд, не раньше февраля-марта, — отметил Горелов.

По его словам, ближайшие несколько недель в России будут сохраняться текущие показатели по заболеваемости CoViD-19, после чего число новых случаев заражения начнёт сокращаться и процесс продлится до начала весны.

Как утверждает Александр Горелов, это связано с тем, что коронавирусом переболело около 1% населения страны и процесс может затянуться, если граждане не будут соблюдать меры безопасности. Он вновь напомнил о необходимости ношения защитных масок, перчаток, важности соблюдения безопасной дистанции и использования антисептиков.