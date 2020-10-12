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Умерла первая в мире пациентка, повторно заболевшая коронавирусом

Незадолго до этого у неё диагностировали рак.

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Фото © Pixabay

В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть пациента, который повторно заболел коронавирусом и проходил лечение. Об этом сообщает агентство BNO News со ссылкой на данные Oxford University Press.

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В российских аптеках с конца сентября появилось лекарство от коронавируса "Арепливир" — отечественный дженерик японского препарата "Фавипиравира". Однако врачи не спешат его выписывать пациентам. Лайф разбирался, почему медики так осторожны с новым препаратом.

По данным журналистов, речь идёт о 89-летней женщине. Впервые она переболела коронавирусом в начале текущего года. Она провела в руках медиков пять дней, после чего симптомы у неё полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.

Почти два месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у неё поднялась температура, появился кашель и одышка, — говорится в публикации.

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По оценкам Кремля, сегодня обстановка более благоприятная, чем весной.

Она снова была госпитализирована, при этом результаты тестов показывали наличие в организме коронавируса, тогда как тесты на антитела были отрицательными на 4-й и 5-й день. Спустя ещё три дня пациентка скончалась, и, как выяснили учёные, речь идёт именно о повторном заражении, а не об эволюции вируса внутри организма.

Ранее Лайф рассказывал, будет ли Путин обращаться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.

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