Умерла первая в мире пациентка, повторно заболевшая коронавирусом

В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть пациента, который повторно заболел коронавирусом и проходил лечение. Об этом сообщает агентство BNO News со ссылкой на данные Oxford University Press.
“Пациент не хочет быть подопытным”. Почему врачи не спешат назначать лекарство от коронавирусаВ российских аптеках с конца сентября появилось лекарство от коронавируса "Арепливир" — отечественный дженерик японского препарата "Фавипиравира". Однако врачи не спешат его выписывать пациентам. Лайф разбирался, почему медики так осторожны с новым препаратом.
По данным журналистов, речь идёт о 89-летней женщине. Впервые она переболела коронавирусом в начале текущего года. Она провела в руках медиков пять дней, после чего симптомы у неё полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.
— Почти два месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у неё поднялась температура, появился кашель и одышка, — говорится в публикации.
Песков оценил "запас прочности" в стране на фоне ситуации с коронавирусомПо оценкам Кремля, сегодня обстановка более благоприятная, чем весной.
Она снова была госпитализирована, при этом результаты тестов показывали наличие в организме коронавируса, тогда как тесты на антитела были отрицательными на 4-й и 5-й день. Спустя ещё три дня пациентка скончалась, и, как выяснили учёные, речь идёт именно о повторном заражении, а не об эволюции вируса внутри организма.
Ранее Лайф рассказывал, будет ли Путин обращаться к россиянам из-за ситуации с коронавирусом.
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