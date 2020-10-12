Умерла первая в мире пациентка, повторно заболевшая коронавирусом

В Нидерландах зафиксировали первую в мире смерть пациента, который повторно заболел коронавирусом и проходил лечение. Об этом сообщает агентство BNO News со ссылкой на данные Oxford University Press.

По данным журналистов, речь идёт о 89-летней женщине. Впервые она переболела коронавирусом в начале текущего года. Она провела в руках медиков пять дней, после чего симптомы у неё полностью исчезли, за исключением постоянной усталости.

— Почти два месяца спустя, всего через два дня после начала нового курса химиотерапии, у неё поднялась температура, появился кашель и одышка, — говорится в публикации.

Она снова была госпитализирована, при этом результаты тестов показывали наличие в организме коронавируса, тогда как тесты на антитела были отрицательными на 4-й и 5-й день. Спустя ещё три дня пациентка скончалась, и, как выяснили учёные, речь идёт именно о повторном заражении, а не об эволюции вируса внутри организма.