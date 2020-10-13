Диетолог рассказала, как правильно "заедать" стресс

Кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная рассказала, что заедание стресса — это естественный и нормальный подход, так как в ситуации нервного напряжения людям становится легче, когда они делают паузу и съедают что-нибудь вкусное. Об этом специалист сообщила в эфире радио Sputnik.

Кроме того, Бережная раскрыла секрет правильного способа борьбы со стрессом при помощи еды. Как утверждает диетолог, для этого необходимо выбирать продукты, которые приносят удовольствие, и употреблять их в небольших количествах.

— Допустим, если вы любите шоколад, то можно съесть небольшой кусочек шоколада, и настроение улучшится. Единственное, надо понимать ограничение: вы позволяете себе удовольствие, но это должно быть именно удовольствие, а не ежедневная еда, — подчеркнула специалист.

По словам диетолога, в стрессовых ситуациях любимая еда даёт лишь временное облегчение, но не устраняет источник проблемы. Она также призвала людей не увеличивать количество потребляемой при заедании стресса еды, так как это может привести к новым проблемам.

Бережная заметила, что если с нервным напряжением бороться лишь таким способом, то в перспективе позитивный эффект для нервной системы будет снижаться, а временный стресс может перерасти в постоянный.

— Из этой ситуации надо выйти, чтобы не было хронического стресса. Одними продуктами, даже если вы будете очень правильно питаться, от этого не спастись. Это серьёзная ситуация. Люди с хроническим стрессом в итоге имеют очень большой букет заболеваний, — резюмировала диетолог.