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Блюдо с сюрпризом. Американец подкладывал лезвия от бритв в тесто для пиццы

Его уже удалось задержать полицейским.

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Фото © Pixabay

Житель американского штата Мэн купил в супермаркете готовое тесто для пиццы, внутри которого находилось лезвие.

Как сообщает New York Post, его подложил бывший сотрудник компании, которая занимается производством теста. Отмечается, что камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зашёл в магазин и вскрыл одну из упаковок, после чего скрылся.

Спустя некоторое время неизвестного узнали, им оказался экс-работник компании It'll Be Pizza 38-летний Николас Р. Митчелл. Позже полицейским удалось его задержать.

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В компании обещали разобраться в ситуации.

Добавим, что из-за этого инцидента предприятию пришлось отозвать с полок магазинов всё тесто для пиццы, выпущенное в период с 1 августа по 11 октября. Они также призвали покупателей вернуть товары, пообещав компенсировать не самую удачную покупку.

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