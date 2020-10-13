Познер назвал "идиотством" поведение россиян, не соблюдающих меры безопасности в период пандемии

Телеведущий Владимир Познер, комментируя в беседе с АиФ свою инициативу о том, что следует денежно наказывать тех граждан России, которые отказываются во время пандемии коронавируса носить защитные маски и перчатки, назвал такое поведение идиотством.

До этого журналист заявлял, что за первое нарушение штрафовать можно на 25 тысяч рублей, а за второе — на 50 тысяч рублей. Однако он заметил, что сначала нужно говорить с такими людьми, а только потом наказывать материально.

— Если кто-то обвиняет меня в кровожадности — на здоровье. Я не настаиваю именно на этих цифрах, но штраф точно должен быть чувствительным, иначе он теряет смысл, — подчеркнул Познер.

Кроме того, телеведущий добавил, что некоторые россияне своим халатным отношением к мерам безопасности в период борьбы с CoViD-19 сами провоцируют введение подобных рычагов давления.

— Те, кто не носят маску, либо просто ленятся, либо не понимают, и тогда им надо объяснить. А если они продолжают упорствовать в этом своём идиотстве — остаётся штрафовать, — заключил Владимир Познер.