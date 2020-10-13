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Семья "воскресшего" дедушки с коронавирусом из Кузбасса намерена требовать компенсации

Пока предстоит восстановить утраченные документы мужчины.

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Фото © Pixabay

Родственники пожилого жителя села Шабаново Кемеровской области намерены требовать компенсации за путаницу, из-за которой они провели похороны чужого человека, тогда как их родной дедушка совсем не чудесным образом "воскрес" вскоре после них. Об этом сообщает телеканал "360".

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По его словам, проверкой занимаются прокуратура и Следственный комитет.

Я понимаю, старый человек. Это же не мебель привезли, напутали, — рассказала журналистам его внучка.

Она уточнила, что ни один из родственников не знает, кто теперь покоится в их семейном захоронении и было ли вообще тело в гробу, поскольку его никто не открывал. В ближайшее время они намерены заняться восстановлением документов дедушки и поиском виновных в случившемся.

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Сейчас её доставили в областную клиническую больницу.

И, естественно, компенсировать наши моральные и материальные затраты, — приводит её слова телеканал.

Напомним, ранее Лайф сообщал о семье из Кузбасса, которая похоронила умершего от коронавируса дедушку, а неделю спустя директор интерната для инвалидов, где тот лежал, сообщил им, что их пожилой родственник жив.

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