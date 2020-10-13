Семья "воскресшего" дедушки с коронавирусом из Кузбасса намерена требовать компенсации

Родственники пожилого жителя села Шабаново Кемеровской области намерены требовать компенсации за путаницу, из-за которой они провели похороны чужого человека, тогда как их родной дедушка совсем не чудесным образом "воскрес" вскоре после них. Об этом сообщает телеканал "360".

— Я понимаю, старый человек. Это же не мебель привезли, напутали, — рассказала журналистам его внучка.

Она уточнила, что ни один из родственников не знает, кто теперь покоится в их семейном захоронении и было ли вообще тело в гробу, поскольку его никто не открывал. В ближайшее время они намерены заняться восстановлением документов дедушки и поиском виновных в случившемся.

— И, естественно, компенсировать наши моральные и материальные затраты, — приводит её слова телеканал.