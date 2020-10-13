Шарий объяснил, как Киев может нажиться на закупках "не российской" вакцины от коронавируса

Российская вакцина от коронавируса может поступить на Украину на реализацию под видом европейской продукции через территорию ЕС, что позволит причастным людям получить значительные материальные выгоды. Такое мнение выразил украинский блогер Анатолий Шарий.

— Вакцина едет туда, там она просто переливается. И оно прилетает к нам уже не как российская вакцина, — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, таким образом препарат достанется Украине по сильно завышенным ценам, хотя при "желании Киева" это могло произойти и по-другому. Более того, Россия вроде как даже не против предоставить вакцину. Однако украинская сторона отказывается, поскольку тогда не получится заработать на закупках.

— А это такая история, на ней можно нажить миллиарды, — подчеркнул блогер.

В то же время он выразил уверенность в том, что эффективность российского препарата не вызывает сомнений и что ни одна из тех стран, что его закупили, не окажется разочарована.