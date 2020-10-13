Полиция нашла тело борского стрелка, убившего троих прохожих

В Нижегородской области правоохранителями было обнаружено тело 18-летнего Даниила Монахова, который открыл стрельбу из ружья сперва по своей бабушке, а затем по случайным прохожим на автобусной остановке вечером 12 октября.

Как стало известно Лайфу, тело молодого человека было найдено в лесном массиве неподалёку от места, где началась стрельба и был убит один из пассажиров. Расстояние до этого участка составляло порядка 500–600 метров, и, по данным источника, до этого было опасно исследовать территорию, поэтому тело стрелка увидели, только когда стало светло.

По предварительной информации, рядом с телом Монахова было найдено два ружья. Обнаружить тело удалось сотрудникам СОБРа.