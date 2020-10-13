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Полиция нашла тело борского стрелка, убившего троих прохожих

При нём обнаружили два ружья.

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Фото © Соцсети

В Нижегородской области правоохранителями было обнаружено тело 18-летнего Даниила Монахова, который открыл стрельбу из ружья сперва по своей бабушке, а затем по случайным прохожим на автобусной остановке вечером 12 октября.

СК показал кадры из квартиры, в которой борский стрелок выстрелил в родную бабушку

Сейчас женщина находится в больнице, а молодой человек — в бегах.

Как стало известно Лайфу, тело молодого человека было найдено в лесном массиве неподалёку от места, где началась стрельба и был убит один из пассажиров. Расстояние до этого участка составляло порядка 500–600 метров, и, по данным источника, до этого было опасно исследовать территорию, поэтому тело стрелка увидели, только когда стало светло.

По предварительной информации, рядом с телом Монахова было найдено два ружья. Обнаружить тело удалось сотрудникам СОБРа.

Ранее стало известно, что его бабушка, ставшая первой жертвой, находится в крайне тяжёлом состоянии, потеряла много крови от полученного ранения и помещена в реанимацию. По данным Лайфа, Даниил зарегистрировал ружьё всего десять дней назад.

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