Почти половина россиян пожелали сделать 31 декабря выходным днём

Около половины жителей России поддержали идею объявить 31 декабря выходным днём в стране. Согласно данным опроса ВЦИОМ, одной из главных причин респонденты назвали желание иметь больше времени для подготовки к Новому году. Об этом сообщает РИА "Новости".

До этого Минтруд подготовил проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно документу, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а майские — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также предлагается сделать выходным и 31 декабря, которое по действующему законодательству является рабочим днём.

По данным ВЦИОМ, более половины россиян (54%) знают о предложении Минтруда сделать 31 декабря выходным. Чаще всего это опрошенные в возрасте 45 лет и старше. Ещё 46% россиян услышали об этом впервые, среди них выше доля молодёжи в возрасте от 18 до 34 лет.

Практически половина граждан (48%) положительно относятся к предложению сделать последний день года нерабочим. Не нравится эта идея 14% респондентов, а 36% относятся к ней безразлично. Чаще всего это предложение поддерживали женщины (52% женщин против 43% мужчин), отрицательные отклики чаще были среди мужчин (18% против 11% женщин).

Главной причиной, по которой опрошенные хотели бы, чтобы 31 декабря было выходным днём, — это нехватка времени, чтобы успеть подготовиться к празднованию. Так ответили 37% граждан. Ещё 25% заявили, что в этот день "никто толком не работает", у многих на работе короткий день, у кого-то проходят корпоративы. А 12% респондентов сообщили, что им хотелось бы спокойно отдохнуть перед новогодней ночью, 11% — провести больше времени с родными и близкими, 9% обратили внимание на то, что это предпраздничный день.

А вот среди тех, кто не хочет сделать 31 декабря выходным днём, 36% считают, что в России и так слишком много праздников, ещё 15% заявили, что новогодние праздники и так длинные. 13% опрошенных не хотят лишних "пьянок и драк", 12% россиян отметили, что им нужно работать, а 7% не хотят лишнего выходного, так как в этом случае у них уменьшится зарплата.