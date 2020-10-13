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В Иркутской области два малолетних ребёнка провалились под лёд и погибли

Отмечается, что они находились у воды без присмотра взрослых.

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Фото © ГУ МЧС РФ по Иркутской области

В Иркутской области двое детей вышли на лёд, провалились и погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что трагический инцидент произошёл на реке Нижняя Тунгуска в посёлке Хамакар. Два мальчика 2015 и 2016 года рождения играли на берегу и, увидев забереги, решили выйти на лёд, но он их не выдержал и дети провалились. Выбраться им не удалось, спустя некоторое время тела мальчиков были обнаружены в воде местными жителями.

Как отметили в ведомстве, дети находились на берегу реки без присмотра взрослых. В МЧС сообщили, что это и стало причиной происшествия.

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А вот администратор центра от расширенных комментариев отказался.

В данный момент следственные органы устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.

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