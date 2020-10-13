Эксперт объяснил, какую опасность несут в себе "лишние" банковские карты

В случае, если у гражданина накопилось много банковских карт, самое важное — постоянно их отслеживать. Иначе это может привести к штрафам за несвоевременное внесение средств или могут начислиться проценты за льготный период. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, передаёт агентство "Прайм".

— Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счёте — действовать с определёнными ограничениями, — отметил эксперт.

Кроме того, Коган добавил, что кешбэк не всегда одинаково выгоден. По его словам, лучше выбирать карту с кешбэком на всё, а не на конкретную категорию товаров. Иначе придётся постоянно выяснять, как вернуть максимально выгодную сумму. Специалист также напомнил, что при открытии карты стоит помнить и о комиссии за СМС-оповещения.

— Также серьёзно стоит отнестись и к льготным периодам по кредитным картам. Нужно чётко понимать механизм их расчёта, чтобы не "нарваться" на штрафы за несвоевременное внесение средств или вдруг обнаружить начисление процентов за весь период. Стоит помнить и о возможной комиссии за снятие средств наличными или перевод, — уточнил Коган.

По мнению эксперта, в лишних банковских картах нет ничего страшного. Однако банки могут отказать в последующих открытиях кредиток, если посчитают кредитную нагрузку слишком высокой. Кроме того, могут вырасти траты на обслуживание дебетовых карт с разными бонусами.