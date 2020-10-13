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Эксперт объяснил, какую опасность несут в себе "лишние" банковские карты

Специалист также отметил, что кешбэк не всегда одинаково выгоден.

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Фото © Pixabay

В случае, если у гражданина накопилось много банковских карт, самое важное — постоянно их отслеживать. Иначе это может привести к штрафам за несвоевременное внесение средств или могут начислиться проценты за льготный период. Об этом рассказал руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, передаёт агентство "Прайм".

Особенно внимательно следует отнестись к стоимости обслуживания, лимитам по возврату кешбэков и сроку их действия. К примеру, мили для покупки авиабилетов могут "сгорать", а выгодные проценты по остатку средств на счёте — действовать с определёнными ограничениями, — отметил эксперт.

Кроме того, Коган добавил, что кешбэк не всегда одинаково выгоден. По его словам, лучше выбирать карту с кешбэком на всё, а не на конкретную категорию товаров. Иначе придётся постоянно выяснять, как вернуть максимально выгодную сумму. Специалист также напомнил, что при открытии карты стоит помнить и о комиссии за СМС-оповещения.

Также серьёзно стоит отнестись и к льготным периодам по кредитным картам. Нужно чётко понимать механизм их расчёта, чтобы не "нарваться" на штрафы за несвоевременное внесение средств или вдруг обнаружить начисление процентов за весь период. Стоит помнить и о возможной комиссии за снятие средств наличными или перевод, — уточнил Коган.

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Также увеличилось количество преступлений, совершённых с использованием электронных средств платежа.

По мнению эксперта, в лишних банковских картах нет ничего страшного. Однако банки могут отказать в последующих открытиях кредиток, если посчитают кредитную нагрузку слишком высокой. Кроме того, могут вырасти траты на обслуживание дебетовых карт с разными бонусами.

Михаил Коган также рассказал, что можно создать "корзину" карт на все случаи жизни. Для этого нужно грамотно оценить особенности своего бюджета и оценить все дополнительные "бонусы" от банка. Например, широта сети банкоматов, удобство интернет-банкинга, дополнительные сервисы (страхование, инвестиционные продукты). Аналитик пояснил, что есть вероятность того, что всем критериям будет удовлетворять единственная платёжная карта, однако и грамотно составленный "микс", который перекроет возможные допзатраты и усложнение механики расходов, также имеет право на существование.

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