"Полное табу на борту". Российский космонавт объяснил запрет алкоголя на МКС

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что любые спиртосодержащие вещества, в том числе алкоголь и дезодоранты, запрещены на Международной космической станции (МКС), потому что они могут привести к поломке системы очистки воздуха. Об этом он сообщил РИА "Новости".

— Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Всё, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то — запах пошёл и сразу на Землю он (датчик-анализатор. — Прим. Лайфа) сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь, — отметил Самокутяев.

Космонавт добавил, что после этого сразу же отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они, как утверждается, при попадании паров алкоголя просто перестают работать.

Кроме того, Александр Самокутяев заметил, что в своё время шли разговоры о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но позже от этой идеи отказались, чтобы спирт не привёл к выведению из строя блока колонок очистки воздуха.

— Полное табу на борту, — резюмировал Самокутяев.