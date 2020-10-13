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"Полное табу на борту". Российский космонавт объяснил запрет алкоголя на МКС

Всё, что содержит спирт, моментально ухватывается газоанализаторами, указал он.

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Фото © Pixabay

Российский космонавт, депутат Госдумы Александр Самокутяев рассказал, что любые спиртосодержащие вещества, в том числе алкоголь и дезодоранты, запрещены на Международной космической станции (МКС), потому что они могут привести к поломке системы очистки воздуха. Об этом он сообщил РИА "Новости".

Любой алкоголесодержащий препарат недопустим на МКС. Даже в дезодорантах, туалетной воде. Возгораемость — это не главный критерий. Всё, что содержит алкоголь, моментально ухватывается газоанализаторами. Земля видит сразу. Даже если ты открыл флакон какой-то — запах пошёл и сразу на Землю он (датчик-анализатор. — Прим. Лайфа) сбрасывает в телеметрическом режиме, что на борту алкоголь, — отметил Самокутяев.

Космонавт добавил, что после этого сразу же отключаются системы, которые обеспечивают очистку воздуха. Они, как утверждается, при попадании паров алкоголя просто перестают работать.

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Александр Самокутяев уже выразил своё возмущение Дмитрию Рогозину.

Кроме того, Александр Самокутяев заметил, что в своё время шли разговоры о предоставлении космонавтам, как подводникам, вина для борьбы с последствиями радиационного облучения, но позже от этой идеи отказались, чтобы спирт не привёл к выведению из строя блока колонок очистки воздуха.

Полное табу на борту, — резюмировал Самокутяев.

Ранее стало известно, что на МКС починили туалет в российском модуле "Звезда", где до этого была обнаружена утечка воздуха.

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