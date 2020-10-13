СМИ: В Грозном уничтожили четырёх боевиков

В результате столкновения с бандгруппой в Грозном ликвидировали четырёх боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в Октябрьском районе Грозного с 07:40 мск ввели режим контртеррористической операции, так как "существует угроза совершения терактов".

— Оперативным штабом в Чеченской Республике получена информация о возможном нахождении в Октябрьском районе Грозного неустановленной бандгруппы. Преступники планируют совершение террористических актов, которые могут вызвать большой общественный резонанс и принести существенный вред охраняемым законом интересам личности, общества и государства, — говорится в сообщении.