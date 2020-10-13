"Мы на грани катастрофы". Украинские экологи бьют тревогу из-за ситуации с водой в стране

На Украине складывается весьма пессимистичная обстановка с пресной водой, которая продолжает нещадно растранжириваться, а власти при этом лишь спекулируют на важной теме, но не стремятся решать проблемы. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

— Мы стоим на грани экологической катастрофы. Украина ужасающе теряет воду. Мало того что мы — одна из наименее обеспеченных стран в Европе, так мы ещё и очень хищнически относимся к этому ресурсу, — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время политолог Кирилл Сазонов рассказал журналистам, что не менее важно "соблюдать баланс" и не передать власть в государстве "условной Грете Тунберг", поскольку у шантажистов, которые прикрываются экологическими мотивами, чтобы решать корыстные дела, "много возможностей, ответственности почти нет".