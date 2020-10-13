Дальнобойщики выставили "заслон" из шести грузовиков, чтобы поймать пьяного гонщика на "приоре"

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В городе Агидель Республики Башкортостан дальнобойщики помогли местным автоинспекторам поймать любителя нетрезвой и очень быстрой езды под алкоголем на "гоночной" "Ладе-Приоре". Об этом сообщает портал bash.news.
Самое "красивое" ДТП. В Подмосковье фура с косметикой перевернулась и перекрыла дорогу — видеоИз-за аварии на трассе образовалась пробка.
— Сразу шесть водителей перекрыли своими фурами трассу таким образом, чтобы любитель ночных гонок не смог проехать мимо, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в конечном итоге автолюбитель решил не идти на таран большегрузов, а снизил скорость. Правда, когда к нему уже подошли сотрудники автоинспекции, он всё равно попытался скрыться и надавил на газ.
Ранее Лайф публиковал видео из Москвы, где жених и невеста вместе с гостями устроили танцы на МКАД и перекрыли две полосы движения.
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