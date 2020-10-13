В ВОЗ заявили о рекордном росте заражения CoViD-19 за неделю

За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 2,2 миллиона, что стало самым высоким показателем за семь дней с начала пандемии. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

— С 5 октября из шести регионов ВОЗ поступили сообщения о более чем 2,2 миллиона новых случаев заболевания и о 39 тысячах смертей от CoViD-19. Это самое большое число случаев, о которых было сообщено за одну неделю, — пояснили в организации.

Там также уточнили, что по состоянию на 11 октября число официально подтверждённых случаев коронавируса достигло 37 109 851, а количество летальных исходов — 1 070 355. Отмечается, что наиболее тяжёлая эпидемиологическая ситуация сложилась в Северной и Южной Америке, где за неделю заразилось более 804 тысяч человек, а за всё время болезнь диагностировали более чем у 17,79 миллиона граждан.

При этом самый большой рост заболеваемости за неделю зафиксирован в Европе, где количество случаев выросло на 34% по сравнению с предыдущими семью днями. Больше всего новых заразившихся выявили в Великобритании, Франции (более 110 тысяч в каждой из стран) и России (более 83,5 тысячи).