Женщина, которая курила в бизнес-классе на борту рейса SU-2121 Бодрум — Москва, изначально летела со сломанной ногой. По данным источника Лайфа, она сама сняла гипс с ноги и не реагировала на замечания бортпроводников. В итоге по прилёте в Москву её встретили сотрудники авиационной безопасности "Аэрофлота" и полицейские линейного отдела МВД.

Наш собеседник уточнил, что на земле 52-летняя женщина не угомонилась. Когда сотрудники полиции везли её в служебном автомобиле, она вела себя неадекватно, кидалась на полицейских, закатывала истерики. На входе в здание аэропорта была передана медицинским работникам терминала С. Дерзкая пассажирка будет привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).