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Сняла гипс во время полёта: Лайф узнал детали задержания курившей в самолёте хозяйки турфирмы

Оказалось, что Ирина в служебном автомобиле вела себя неадекватно. Сама пассажирка обвиняет стражей порядка в нападении.

4 августа, 13:05

Женщина, которая курила в бизнес-классе на борту рейса SU-2121 Бодрум — Москва, изначально летела со сломанной ногой. По данным источника Лайфа, она сама сняла гипс с ноги и не реагировала на замечания бортпроводников. В итоге по прилёте в Москву её встретили сотрудники авиационной безопасности "Аэрофлота" и полицейские линейного отдела МВД.

Наш собеседник уточнил, что на земле 52-летняя женщина не угомонилась. Когда сотрудники полиции везли её в служебном автомобиле, она вела себя неадекватно, кидалась на полицейских, закатывала истерики. На входе в здание аэропорта была передана медицинским работникам терминала С. Дерзкая пассажирка будет привлечена к административной ответственности по ст. 20.1 (мелкое хулиганство).

Курившая в бизнес-классе москвичка заявила о нападении "сумасшедшего доктора" в полиции

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Ранее в Сети появилось видео с рейса SU-2121 Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Один из пассажиров снял нарушительницу на видео и опубликовал его в соцсетях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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