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Россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним

Он две недели ссорился с женщинами, а когда его решили выгнать из дома, стал палить по ним из пистолета.

4 августа, 13:38

Настоящая драма разгорелась в деревне Тешевичи Калужской области, где пенсионер убил дочь и ранил бывшую жену. По данным источника Лайфа, началось всё, когда 69-летний местный житель Асатулло Э. пришёл в дом к своей 65-летней экс-супруге и дочери с просьбой пустить его пожить. Объяснил, что уже немолод и к тому же у него проблемы с ногой.

Асатулло Э. Фото © LIFE

Асатулло Э. Фото © LIFE

Женщины сжалились над ним и пустили в дом. На протяжении двух недель они ухаживали за пенсионером. Однако их доброту он особо не ценил — постоянно с ними ругался и скандалил, говорил, что ему оказывают мало внимания, якобы дают мало еды и он постоянно голоден. В итоге терпение женщин лопнуло. Трагедия случилась, когда они стали его выгонять. В пылу ссоры мужчина выхватил самодельный пистолет и выстрелил в голову дочери, а потом и экс-супруге. Первая погибла на месте, а вторая выжила (пуля прошла по касательной), уточнил наш собеседник.

Фото © СУ СК России по Калужской области

Фото © СУ СК России по Калужской области

После этого пенсионер сел в машину дочери и пустился в бега. Однако скрываться ему удалось всего два дня. 3 августа его задержали полицейские в лесу Бобынинского района Калужской области. По словам источника, в отношении Асатулло возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 162 (разбой). Пенсионер полностью признал вину в содеянном. Сейчас он ожидает суда.

Фото © СУ СК России по Калужской области

Фото © СУ СК России по Калужской области

Ранее Лайф рассказывал про убийство малолетней девочки в Железнодорожном районе Читы. Местный житель Василий Дунец поссорился с соседом, у которого в квартире шёл шумный ремонт. Позже он из ружья ИЖ-43 расстрелял дверь оппонента. За ней оказалась девятилетняя девочка. Дробь попала ей прямо в голову. Девочка погибла на руках у отца. Позднее стрелявший дал первые показания, рассказав следователям, что хотел отомстить, но не собирался убивать ребёнка.

В Новосибирске пассажир автобуса пырнул ножом пенсионера

В Новосибирске пассажир автобуса пырнул ножом пенсионера

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Николай Озеров
Николай Озеров

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