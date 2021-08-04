Россиянин застрелил дочь и ранил экс-супругу за отказ ухаживать за ним

Настоящая драма разгорелась в деревне Тешевичи Калужской области, где пенсионер убил дочь и ранил бывшую жену. По данным источника Лайфа, началось всё, когда 69-летний местный житель Асатулло Э. пришёл в дом к своей 65-летней экс-супруге и дочери с просьбой пустить его пожить. Объяснил, что уже немолод и к тому же у него проблемы с ногой.

Асатулло Э. Фото © LIFE

Женщины сжалились над ним и пустили в дом. На протяжении двух недель они ухаживали за пенсионером. Однако их доброту он особо не ценил — постоянно с ними ругался и скандалил, говорил, что ему оказывают мало внимания, якобы дают мало еды и он постоянно голоден. В итоге терпение женщин лопнуло. Трагедия случилась, когда они стали его выгонять. В пылу ссоры мужчина выхватил самодельный пистолет и выстрелил в голову дочери, а потом и экс-супруге. Первая погибла на месте, а вторая выжила (пуля прошла по касательной), уточнил наш собеседник.

Фото © СУ СК России по Калужской области

После этого пенсионер сел в машину дочери и пустился в бега. Однако скрываться ему удалось всего два дня. 3 августа его задержали полицейские в лесу Бобынинского района Калужской области. По словам источника, в отношении Асатулло возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 162 (разбой). Пенсионер полностью признал вину в содеянном. Сейчас он ожидает суда.

Фото © СУ СК России по Калужской области