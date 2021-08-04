42-летний Владимир Кузнецов, открывший аварийный люк самолёта рейса Москва — Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево, осудил пассажирку рейса Бодрум — Москва за курение на борту. В беседе с Лайфом он заявил, что нарушать правила авиакомпании нельзя, хотя в случае с трапом была совершенно другая ситуация.

По словам Кузнецова, ни один "здравомыслящий человек" не будет поддерживать такое поведение, какое продемонстрировала пассажирка бизнес-класса.

"Мы [в целом] говорим о вопиющем инциденте, который провоцировал сам пассажир. А тогда [в ситуации с трапом] была речь о какой-то технической неисправности, которая на борту самолёта создавала ту ситуацию, произошедшую у нас на борту. Изначально всё было по совершенно другому сценарию", — объяснил мужчина.

По поводу случая с трапом он сообщил, что пока официальных известий от полиции и авиакомпании нет. Кузнецов выразил надежду на то, что инцидент с его участием "благополучно разрешится", поскольку пассажиры и экипаж не пострадали, а от технических неисправностей "никто не застрахован".

"Другое дело — от несогласованных действий экипажа и бортпроводников такая ситуация произошла. Мне кажется, что здесь дело в человеческом факторе. А технические неисправности у любой техники могут случаться. В остальном каждый сделает для себя выводы, вот и всё", — подытожил Кузнецов.