НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Это другое: Выпустивший аварийный трап лайнера в Шереметьево осудил курильщицу из бизнес-класса

По словам мужчины, никому нельзя нарушать правила авиакомпании при любых ситуациях. Кроме тех, где проявилась техническая неисправность.

4 августа, 14:13
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

42-летний Владимир Кузнецов, открывший аварийный люк самолёта рейса Москва — Анталья при подготовке к вылету из Шереметьево, осудил пассажирку рейса Бодрум — Москва за курение на борту. В беседе с Лайфом он заявил, что нарушать правила авиакомпании нельзя, хотя в случае с трапом была совершенно другая ситуация.

По словам Кузнецова, ни один "здравомыслящий человек" не будет поддерживать такое поведение, какое продемонстрировала пассажирка бизнес-класса.

"Мы [в целом] говорим о вопиющем инциденте, который провоцировал сам пассажир. А тогда [в ситуации с трапом] была речь о какой-то технической неисправности, которая на борту самолёта создавала ту ситуацию, произошедшую у нас на борту. Изначально всё было по совершенно другому сценарию", — объяснил мужчина.

Сняла гипс во время полёта: Лайф узнал детали задержания курившей в самолёте хозяйки турфирмы

Сняла гипс во время полёта: Лайф узнал детали задержания курившей в самолёте хозяйки турфирмы

По поводу случая с трапом он сообщил, что пока официальных известий от полиции и авиакомпании нет. Кузнецов выразил надежду на то, что инцидент с его участием "благополучно разрешится", поскольку пассажиры и экипаж не пострадали, а от технических неисправностей "никто не застрахован".

"Другое дело — от несогласованных действий экипажа и бортпроводников такая ситуация произошла. Мне кажется, что здесь дело в человеческом факторе. А технические неисправности у любой техники могут случаться. В остальном каждый сделает для себя выводы, вот и всё", — подытожил Кузнецов.

Курившая в бизнес-классе москвичка заявила о нападении "сумасшедшего доктора" в полиции

Курившая в бизнес-классе москвичка заявила о нападении "сумасшедшего доктора" в полиции

Ранее в Сети появилось видео с рейса SU-2121 Бодрум — Москва. На кадрах женщина, летящая бизнес-классом, достаёт сигарету и закуривает прямо в салоне воздушного судна, несмотря на то что это строго запрещено. Один из пассажиров снял нарушительницу на видео и опубликовал его в соцсетях.

"Потерял сознание": Выпустивший аварийный трап лайнера в Шереметьево озвучил свою версию

"Потерял сознание": Выпустивший аварийный трап лайнера в Шереметьево озвучил свою версию

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Сняла гипс во время полёта: Лайф узнал детали задержания курившей в самолёте хозяйки турфирмы

сегодня в 13:05

Минздрав раскрыл, как намерен ужесточить меры по борьбе с курением

27 июля, 19:45

Два мальчика на качелях на фоне пожара создали ремейк знаменитого мема

сегодня в 16:07

Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии

сегодня в 16:36

"Из-под машины голова торчала": Очевидица сравнила таран рынка в Калининграде с фильмом ужасов

сегодня в 16:31

Новости партнеров

Layer 1