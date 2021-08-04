На Ставрополье трое детей погибли во время катания на надувной лодке

В городе Невинномысске Ставропольского края пропали трое детей во время заплыва на надувной лодке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Сегодня в канале в городе Невинномысске утонули трое подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)", — сообщили в СУ СКР по региону.

Лодку нашли перевёрнутой, детей обнаружить не удалось. Сейчас на месте трагедии ведётся поиск тел несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.