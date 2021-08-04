На Ставрополье трое детей погибли во время катания на надувной лодке
Сейчас на месте трагедии ведётся поиск тел несовершеннолетних.
В городе Невинномысске Ставропольского края пропали трое детей во время заплыва на надувной лодке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
"Сегодня в канале в городе Невинномысске утонули трое подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)", — сообщили в СУ СКР по региону.
Лодку нашли перевёрнутой, детей обнаружить не удалось. Сейчас на месте трагедии ведётся поиск тел несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Лайф писал о похожем случае на Камчатке. Там утонули два мальчика 11 и 12 лет. Как заявили в СУ СКР, найдено тело только одного ребёнка, второго мальчика всё ещё ищут.
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