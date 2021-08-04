НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Ставрополье трое детей погибли во время катания на надувной лодке

Сейчас на месте трагедии ведётся поиск тел несовершеннолетних.

4 августа, 18:28

В городе Невинномысске Ставропольского края пропали трое детей во время заплыва на надувной лодке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

"Сегодня в канале в городе Невинномысске утонули трое подростков. По данному факту возбуждено уголовное дело (ст. 109 УК РФ)", — сообщили в СУ СКР по региону.

Лодку нашли перевёрнутой, детей обнаружить не удалось. Сейчас на месте трагедии ведётся поиск тел несовершеннолетних. Расследование уголовного дела продолжается.

В Волгоградской области утонули 11-летние сёстры-близняшки

В Волгоградской области утонули 11-летние сёстры-близняшки

Ранее Лайф писал о похожем случае на Камчатке. Там утонули два мальчика 11 и 12 лет. Как заявили в СУ СКР, найдено тело только одного ребёнка, второго мальчика всё ещё ищут.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Два мальчика на качелях на фоне пожара создали ремейк знаменитого мема

сегодня в 16:07

В России упали цены на овощи из "борщевого набора"

сегодня в 18:37

"Навязчивая идея": Добровинский опроверг родство покончившего с собой в тире мужчины с Утёсовым

сегодня в 21:40

Подавший сигнал тревоги самолёт из Екатеринбурга в Москву экстренно сел в Казани

сегодня в 21:20

Величайшая: Светлана Ромашина стала новой королевой мирового синхронного плавания

сегодня в 21:40

Новости партнеров

Layer 1