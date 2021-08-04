Режиссёр "Каменской-4" Александр Аравин скончался на 64-м году жизни

В Союзе кинематографистов России сообщили, что скончался режиссёр игрового кино Александр Аравин. В его творческом багаже порядка тридцати работ в кино в качестве сценариста и режиссёра.

"На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Аравина Александра Львовича. Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он снимал художественное кино и сериалы. Наиболее известные его работы — это "Каменская-4", "Московские окна", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла", "Пираньи", "Команда восемь", "Лекарство против страха", а также "Доброе имя" и другие.