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Режиссёр "Каменской-4" Александр Аравин скончался на 64-м году жизни

Причина его смерти неизвестна, Союз кинематографистов выразил искренние соболезнования родным и близким усопшего.

4 августа, 18:19
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

В Союзе кинематографистов России сообщили, что скончался режиссёр игрового кино Александр Аравин. В его творческом багаже порядка тридцати работ в кино в качестве сценариста и режиссёра.

"На 64-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссёра игрового кино Аравина Александра Львовича. Приносим соболезнования родным и близким Александра Львовича", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он снимал художественное кино и сериалы. Наиболее известные его работы — это "Каменская-4", "Московские окна", "Тайга. Курс выживания", "Лучший город земли", "Красная капелла", "Пираньи", "Команда восемь", "Лекарство против страха", а также "Доброе имя" и другие.

Ушёл из жизни автор клипов "Алисы" и ДДТ Олег Флянгольц

Ушёл из жизни автор клипов "Алисы" и ДДТ Олег Флянгольц

А ранее Лайф писал, что во время съёмок умер актёр из "Менталиста" и "Декстера". Причина смерти артиста не раскрывается. Коллеги отмечают, что он был невероятным человеком.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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