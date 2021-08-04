Верховный суд разъяснил порядок изъятия единственного жилья у банкрота

У должника может быть изъято единственное жильё с условием предоставления ему нового, более бюджетного варианта. Данное решение Верховного суда было опубликовано на сайте РАПСИ.

Отмечается, что правила об исполнительском иммунитете не исключают возможность ухудшения жилищных условий должника. Однако при этом члены его семьи должны быть обеспечены квартирой, пригодной для проживания, и площадь нового варианта жилплощади должна соответствовать норме предоставления жилья на условиях социального найма. Также, согласно решению Верховного суда, новая жилплощадь должна находиться в том же населённом пункте, где и предыдущая.

"Необходимым и предпочтительным является проведение судебной экспертизы рыночной стоимости жилья, имеющего, по мнению кредиторов, признаки излишнего, — поясняется в сообщении судебной инстанции. — В процедуре банкротства не исключается и возможность приобретения замещающего жилья финансовым управляющим за счёт выручки от продажи имущества должника, находящегося в наличии".