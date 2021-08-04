В Минфине исключили введение налога на мясо в России

Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде вопрос введения налога на мясо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство", — подчеркнули в министерстве.