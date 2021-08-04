НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Минфине исключили введение налога на мясо в России

Ведомство не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство страны.

4 августа, 17:50
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде вопрос введения налога на мясо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство", — подчеркнули в министерстве.

Производители не увидели необходимости в введении налога на мясо в России

Производители не увидели необходимости в введении налога на мясо в России

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что ситуация с изменением климата может изменить сферу сельского хозяйства и привести к введению налога на мясо.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Производители не увидели необходимости в введении налога на мясо в России

сегодня в 15:27

Ради климата: Эксперт допустил введение налога на мясо в будущем

сегодня в 12:49

Власти Петербурга рассказали о влиянии пандемии коронавируса на строительную отрасль

сегодня в 15:43

Подавший сигнал тревоги самолёт из Екатеринбурга в Москву экстренно сел в Казани

сегодня в 21:20

Федун назвал немужским поступком уход спортивного директора "Спартака" после поражения от "Бенфики"

сегодня в 21:13

Новости партнеров

Layer 1