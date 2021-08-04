В Минфине исключили введение налога на мясо в России
Ведомство не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство страны.
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Минфин России не обсуждает в целом и не рассматривает ни в каком виде вопрос введения налога на мясо. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Введение налога на мясо в России не планируется. Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство", — подчеркнули в министерстве.
Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что ситуация с изменением климата может изменить сферу сельского хозяйства и привести к введению налога на мясо.
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