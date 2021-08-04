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Мощный взрыв разнёс квартиру в пятиэтажке на Ставрополье

На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Следственного комитета, причины произошедшего устанавливаются.

4 августа, 17:28

В Ставропольском крае в квартире произошёл взрыв. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Ставропольском крае в городе Благодарном в одной из квартир пятиэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. Ударная волна выбила оконные рамы и межкомнатные двери.

По данным Лайфа, взрыв произошёл в 17 часов по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, но сама квартира превратилась в руины. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Следственного комитета, причины ЧП устанавливаются.

При взрыве под Тверью погиб мужчина

При взрыве под Тверью погиб мужчина

Ранее в Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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