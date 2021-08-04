Мощный взрыв разнёс квартиру в пятиэтажке на Ставрополье
На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Следственного комитета, причины произошедшего устанавливаются.
В Ставропольском крае в городе Благодарном в одной из квартир пятиэтажного дома взорвалась газовоздушная смесь. Ударная волна выбила оконные рамы и межкомнатные двери.
По данным Лайфа, взрыв произошёл в 17 часов по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, но сама квартира превратилась в руины. На месте работают спасатели МЧС и сотрудники Следственного комитета, причины ЧП устанавливаются.
Ранее в Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
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