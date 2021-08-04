Испанец убил сожительницу-россиянку и попытался сжечь её тело паяльной лампой

Житель посёлка Ринкон-де-ла-Виктория испанской провинции Малага расправился со своей сожительницей-россиянкой, а потом попытался избавиться от трупа. Но довести начатое до конца он не успел, так как сосед заметил, как мужчина запихивает тело в багажник автомобиля, и вызвал полицию, сообщает издание El Mundo.

Стражи порядка при осмотре его дома обнаружили капли крови в гараже, а неподалёку — и тело женщины с ожогами. Когда мужчина вернулся домой, его тут же задержали. В машине у него была паяльная лампа, при помощи которой он и собирался избавиться от тела.

Причину и способ убийства в полиции не разглашают. Известно только, что мужчине 53 года, а его сожительнице было 36 лет. Они жили вместе на протяжении нескольких месяцев.