Испанец убил сожительницу-россиянку и попытался сжечь её тело паяльной лампой
Полиции пришлось устроить засаду в его доме и схватить злоумышленника, когда он вернулся домой.
Фото © ТАСС / Eduardo Sanz / Contacto via ZUMA Press
Житель посёлка Ринкон-де-ла-Виктория испанской провинции Малага расправился со своей сожительницей-россиянкой, а потом попытался избавиться от трупа. Но довести начатое до конца он не успел, так как сосед заметил, как мужчина запихивает тело в багажник автомобиля, и вызвал полицию, сообщает издание El Mundo.
Стражи порядка при осмотре его дома обнаружили капли крови в гараже, а неподалёку — и тело женщины с ожогами. Когда мужчина вернулся домой, его тут же задержали. В машине у него была паяльная лампа, при помощи которой он и собирался избавиться от тела.
Причину и способ убийства в полиции не разглашают. Известно только, что мужчине 53 года, а его сожительнице было 36 лет. Они жили вместе на протяжении нескольких месяцев.
А ранее Лайф рассказывал, как жительница города Волжского Волгоградской области во время ссоры убила мужа, а затем расчленила его тело и спрятала в разных частях города. Самое ужасающее — во время жуткого преступления их дети трёх и пяти лет были дома. Преступница боялась, что закопала останки убитого мужа недостаточно глубоко. Она даже рассказала о своих опасениях своему приятелю и вскоре была задержана.
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