Начальника службы безопасности "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом на Боровском шоссе
Водитель автобуса был задержан и доставлен в УВД по ТиНАО. По предварительной версии, он не справился с управлением при попытке обогнать грузовик.
Начальник службы безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранён от выполнения обязанностей после сегодняшнего ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы. В аварии пострадало 11 человек, пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое — в тяжёлом, но стабильном.
"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранён начальник службы безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс". ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат", — проинформировали в Дептрансе.
Ранее следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель автобуса был задержан и доставлен в УВД по ТиНАО. По предварительной версии, он не справился с управлением при попытке обогнать грузовик, что и привело к столкновению.
Напомним, что автобус следовал по маршруту № 750 Внуково — Саларьево, в нём находилось, по разным данным, от 28 до 35 человек. После аварии движение по двум полосам шоссе в сторону центра оказалось перекрыто. Судя по кадрам с места аварии, у автобуса выбиты все стёкла, смята вся правая часть и вырваны двери. Полиция начала проверку по факту произошедшего.
Лента новостей
Нарколог после скандала с курильщицей из бизнес-класса развеял миф о сигаретах
сегодня в 16:45
Протасевич заявил о непричастности Тихановской к подготовке госпереворота в Белоруссии
сегодня в 16:36
"Из-под машины голова торчала": Очевидица сравнила таран рынка в Калининграде с фильмом ужасов
сегодня в 16:31
Комментариев: 0