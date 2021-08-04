Начальника службы безопасности "Мосгортранса" отстранили после ДТП с автобусом на Боровском шоссе

Начальник службы безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс" отстранён от выполнения обязанностей после сегодняшнего ДТП с участием грузовика и автобуса. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта столицы. В аварии пострадало 11 человек, пятеро из них находятся в состоянии средней степени тяжести, ещё двое — в тяжёлом, но стабильном.

Грузовик и пассажирский автобус столкнулись на Боровском шоссе в Москве. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

"В связи с сегодняшним ДТП грузовика и городского автобуса от выполнения должностных обязанностей отстранён начальник службы безопасности и управления движением ГУП "Мосгортранс". ГУП "Мосгортранс" окажет потерпевшим всю необходимую помощь, в том числе в оформлении страховых выплат", — проинформировали в Дептрансе.

Ранее следователями было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Водитель автобуса был задержан и доставлен в УВД по ТиНАО. По предварительной версии, он не справился с управлением при попытке обогнать грузовик, что и привело к столкновению.