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"Из-под машины голова торчала": Очевидица сравнила таран рынка в Калининграде с фильмом ужасов

По её словам, машина ехала с дичайшей скоростью, поэтому смогла пробить ограждение, проехать три-четыре метра и разбить окна пивного магазина.

4 августа, 16:31

Жительница Калининграда рассказала, как Mercedes влетел в мини-рынок. Видео © LIFE

Жительница Калининграда рассказала Лайфу про аварию, в которой Mercedes на огромной скорости пробил металлическое ограждение и влетел в мини-рынок. По словам очевидицы, происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов.

"Такая страшная тишина. Из-под машины голова женщины торчала. Она только тут брала какой-то стульчик и уже оттуда выползает. Как фильм ужасов! Страшная тишина и дымок", — рассказала собеседница Лайфа.

По её словам, машина ехала с дичайшей скоростью, поэтому смогла пробить ограждение, проехать три-четыре метра и разбить окна пивного магазина. Когда автомобиль остановился, оттуда появился водитель, он пытался сбежать, но его поймали, говорит она. Очевидица говорит, что это не первый случай на данном перекрёстке, ранее один автомобиль насмерть сбил человека.

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Напомним, в Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок, один человек погиб. Автомобиль снёс ограждение и, не сбавляя скорости, влетел в людей, которые стояли возле одной из палаток.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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