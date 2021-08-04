В Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок, один человек погиб
Автомобиль снёс ограждение и, не сбавляя скорости, влетел в людей, которые стояли возле одной из палаток.
В Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок. Видео © Соцсети
Автомобиль Mercedes на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде протаранил мини-рынок. Как сообщил Лайфу источник, в результате ДТП погиб один человек и трое пострадали.
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости пролетает через перекрёсток, затем сносит ограждение. После этого авто, задев торговые павильоны, не сбавляя скорости, влетает в мини-рынок. За рулём авто находился 22-летний молодой человек.
А ранее Лайф рассказывал, как в Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП. Напротив дома 1Б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.
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