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В Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок, один человек погиб

Автомобиль снёс ограждение и, не сбавляя скорости, влетел в людей, которые стояли возле одной из палаток.

4 августа, 14:55

В Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок. Видео © Соцсети

Автомобиль Mercedes на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде протаранил мини-рынок. Как сообщил Лайфу источник, в результате ДТП погиб один человек и трое пострадали.

  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE
  • Фото © LIFE
    Фото © LIFE

Фото © LIFE

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На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости пролетает через перекрёсток, затем сносит ограждение. После этого авто, задев торговые павильоны, не сбавляя скорости, влетает в мини-рынок. За рулём авто находился 22-летний молодой человек.

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А ранее Лайф рассказывал, как в Волжском подросток прокатил подружку на "Ладе" и устроил крупное ДТП. Напротив дома 1Б по бульвару Профсоюзов при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю Skoda Octavia. После аварии виновник ДТП, его 13-летняя пассажирка, а также двое пассажиров "шкоды" с травмами были доставлены в больницу.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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