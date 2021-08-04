В Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок, один человек погиб

В Калининграде Mercedes на большой скорости влетел в мини-рынок. Видео © Соцсети

Автомобиль Mercedes на перекрёстке улиц Фрунзе и 9 Апреля в Калининграде протаранил мини-рынок. Как сообщил Лайфу источник, в результате ДТП погиб один человек и трое пострадали.











На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как машина на большой скорости пролетает через перекрёсток, затем сносит ограждение. После этого авто, задев торговые павильоны, не сбавляя скорости, влетает в мини-рынок. За рулём авто находился 22-летний молодой человек.